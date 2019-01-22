В Петергофе из окна 4 этажа выкинули мужчину. Показания дает его приятель

Мужчину вытолкали из окна многоэтажного дома в Петродворцовом районе Петербурга. Полетом закончилась его дружба с местным жителем, дальнейшее общение будет только в присутствии юристов.

Как сообщает ГСУ СК РФ по городу 22 января, драма разыгралась два дня назад в одном из домов по улице Володи Дубинина в Петергофе. Дружеское застолье переросло в ссору, а потом и в драку. В результате один из участников был выкинут с 4 этажа. Он выжил, но находится в больнице.

Задержан, а в ближайшее время, возможно, будет арестован, 24-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство своего знакомого.