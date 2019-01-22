«Инструктор Сотов существует, жандарм Котофио тоже». Валерий Захаров прокомментировал частное расследование убийства журналистов в Центральной Африке

Советник президента ЦАР Валерий Захаров подтвердил существование двух ключевых фигурантов расследования Центра «Досье», где утверждается, что убитые в Африке журналисты находились под наблюдением. Как следует из его ответа «Фонтанке», петербуржец Сотов и центральноафриканец Котофио могли контактировать в формате взаимоотношений «учитель — ученик».

По информации «Досье», съемочную группу Орхана Джемаля контролировали все три дня их пребывания в ЦАР. Соглядатаем назван жандарм Эммануэль Туагуэнде Котофио, который в июле прошлого года якобы находился в телефонном контакте с водителем погибших журналистов, а также с россиянином Александром Сотовым. Сотов в свою очередь неоднократно звонил советнику президента ЦАР по национальной безопасности Валерию Захарову. Прессой обнародована часть биллингов, распечаток звонков с номеров Сотова и Захарова в открытом доступе нет, однако детективы утверждают, что россияне какое-то время пользовались одним телефонным аппаратом, жандарм Котофио учился у российских инструкторов в Судане, а после убийства журналистов получил новую должность.

«Сотов действительно работал инструктором в ЦАР. Разглашать условия и содержание его контракта я не могу. По вашей просьбе я выяснил, что Котофио является сотрудником жандармерии, но никакого повышения не получал», – ответил Захаров на просьбу «Фонтанки» прокомментировать выводы проекта «Досье».

Подробный отчет о работе частных детективов опубликовала «Новая газета». В этом же материале приводятся документы, которые связывают «инструктора по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе» Александра Сотова с «руководителем инструкторов» Валерием Захаровым. Также Центр «Досье» утверждает, что Валерий Захаров обладает двойным гражданством, и публикует форму электронной анкеты на однократный въезд в Россию. В графе «Гражданство» указана Центральноафриканская Республика, а пунктом назначения названа петербургская компания «М-Финанс».

Валерий Захаров сообщил «Фонтанке», что второго гражданства не имеет. Как официальному представителю России в ЦАР ему выдан дипломатический паспорт, в связи с чем попытка получить российскую визу для поездки в родной город выглядит странно. «Комментировать фейковые картинки из Интернета, выдаваемые за документы, я не буду», – заявил Захаров и рекомендовал за информацией о ходе расследования убийства обращаться «в правоохранительные органы ЦАР и СК РФ».

21 января газета «Московский комсомолец» опубликовала переписку МИД РФ и Следственного комитета с российским посольством в Центральноафриканской республике. В одном из писем временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков сообщает, что республиканский генпрокурор уехал в Петербург «на курсы повышения квалификации при поддержке российской частной компании». Дата сообщения — 24 сентября 2018 года — совпадает с датой въезда, которая указана в публикуемой «Досье» «электронной визовой анкете Валерия Захарова». Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала публикацию «МК» нечистоплотной, однако подлинность переписки под сомнение не поставила.

скриншот страницы сайта «Новой газеты»

скриншот страницы сайта «Московского комсомольца»

Следственный комитет отчитывался о предварительных результатах дважды: в сентябре, после трехдневной поездки в ЦАР, и в январе, после публикаций от «Досье». Из последнего сообщения ведомства видно, что за пять месяцев в деле не появилось других версий, кроме первоначальной — убийство с целью ограбления. Единственно новым в релизе было опровержение информации «Досье», что свидетель преступления, водитель Бьенвеню Доувокама (по другим данным, Нвудокама. – Прим. ред.), ранее также служил в жандармерии ЦАР.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ночь на 31 июля 2018 года во время командировки в Центральноафриканскую Республику, где группа собиралась снять фильм о деятельности частной военной компании «Вагнер». Организатором поездки выступил Центр управления расследованиями при финансовой поддержке общественного деятеля Михаила Ходорковского. После гибели журналистов экс-олигарх закрыл ЦУР и инициировал собственное расследование, поручив его сотрудникам другого своего проекта — Центра «Досье». Результаты были опубликованы 10 января телеканалом «Дождь» и «Новой газетой».

Военное сотрудничество России и ЦАР ООН одобрила в конце 2017 года. Согласно выданному мандату, разрешена поставка стрелкового оружия в республику, где последние 15 лет идет гражданская война. В стране также присутствуют 170 гражданских специалистов и 5 военнослужащих Минобороны России, в чью задачу входит обучение правительственной армии и жандармерии. От имени президента Фостен-Аршанжа Туадеры переговоры с оппозиционными лидерами ведет советник по национальной безопасности Валерий Захаров. Выходец из Петербурга, он служил в секретном подразделении ленинградской милиции, а затем, как писала «Фонтанка», имел отношение к службе безопасности структур, защищавших интересы бизнесмена Евгения Пригожина.

Валерий Захаров на фото слева

Подробнее о ситуации в ЦАР читайте в материале «Фонтанки» – «У ночи нет глаз»

Кейтерингового магната называют бенефициантом зарегистрированной в ЦАР компании Lobaye Invest. В августе 2018-го она получила лицензию на добычу в республике золота и алмазов. Пригожин отрицает свою причастность к золотодобывающей деятельности, он также заявляет, что не создавал и не финансирует частную военную компанию «Вагнер».

После убийства российских журналистов головное издание медиаимперии Пригожина РИА «ФАН» организовало поездку в Центральноафриканскую республику. На приглашение отозвался корреспондент «Фонтанки». Репортерам показали место гибели коллег, тренировочную базу российских инструкторов и геологоразведочный участок Lobaye Invest. Активное содействие группе оказывал Валерий Захаров. В Бамбари, в городе, куда направлялись убитые, «Фонтанке» не удалось найти следов самого загадочного персонажа — фиксера Мартина. Его контакт Центру управления расследованиями дал военкор РИА «ФАН» Кирилл Романовский. Мартин обещал выступить проводником для документалистов, но после убийства перестал выходить на связь. В своем расследовании «Досье» приходит к выводу, что человека по имени Мартин не существовало, а журналистов заманили в ловушку.