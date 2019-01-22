«Инструктор Сотов существует, жандарм Котофио тоже». Валерий Захаров прокомментировал частное расследование убийства журналистов в Центральной Африке
Советник президента ЦАР Валерий Захаров подтвердил существование двух ключевых фигурантов расследования Центра «Досье», где утверждается, что убитые в Африке журналисты находились под наблюдением. Как следует из его ответа «Фонтанке», петербуржец Сотов и центральноафриканец Котофио могли контактировать в формате взаимоотношений «учитель — ученик».
По информации «Досье», съемочную группу Орхана Джемаля контролировали все три дня их пребывания в ЦАР. Соглядатаем назван жандарм Эммануэль Туагуэнде Котофио, который в июле прошлого года якобы находился в телефонном контакте с водителем погибших журналистов, а также с россиянином Александром Сотовым. Сотов в свою очередь неоднократно звонил советнику президента ЦАР по национальной безопасности Валерию Захарову. Прессой обнародована часть биллингов, распечаток звонков с номеров Сотова и Захарова в открытом доступе нет, однако детективы утверждают, что россияне какое-то время пользовались одним телефонным аппаратом, жандарм Котофио учился у российских инструкторов в Судане, а после убийства журналистов получил новую должность.
«Сотов действительно работал инструктором в ЦАР. Разглашать условия и содержание его контракта я не могу. По вашей просьбе я выяснил, что Котофио является сотрудником жандармерии, но никакого повышения не получал», – ответил Захаров на просьбу «Фонтанки» прокомментировать выводы проекта «Досье».
Подробный отчет о работе частных детективов опубликовала «Новая газета». В этом же материале приводятся документы, которые связывают «инструктора по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе» Александра Сотова с «руководителем инструкторов» Валерием Захаровым. Также Центр «Досье» утверждает, что Валерий Захаров обладает двойным гражданством, и публикует форму электронной анкеты на однократный въезд в Россию. В графе «Гражданство» указана Центральноафриканская Республика, а пунктом назначения названа петербургская компания «М-Финанс».
Валерий Захаров сообщил «Фонтанке», что второго гражданства не имеет. Как официальному представителю России в ЦАР ему выдан дипломатический паспорт, в связи с чем попытка получить российскую визу для поездки в родной город выглядит странно. «Комментировать фейковые картинки из Интернета, выдаваемые за документы, я не буду», – заявил Захаров и рекомендовал за информацией о ходе расследования убийства обращаться «в правоохранительные органы ЦАР и СК РФ».
21 января газета «Московский комсомолец» опубликовала переписку МИД РФ и Следственного комитета с российским посольством в Центральноафриканской республике. В одном из писем временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков сообщает, что республиканский генпрокурор уехал в Петербург «на курсы повышения квалификации при поддержке российской частной компании». Дата сообщения — 24 сентября 2018 года — совпадает с датой въезда, которая указана в публикуемой «Досье» «электронной визовой анкете Валерия Захарова». Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала публикацию «МК» нечистоплотной, однако подлинность переписки под сомнение не поставила.
Следственный комитет отчитывался о предварительных результатах дважды: в сентябре, после трехдневной поездки в ЦАР, и в январе, после публикаций от «Досье». Из последнего сообщения ведомства видно, что за пять месяцев в деле не появилось других версий, кроме первоначальной — убийство с целью ограбления. Единственно новым в релизе было опровержение информации «Досье», что свидетель преступления, водитель Бьенвеню Доувокама (по другим данным, Нвудокама. – Прим. ред.), ранее также служил в жандармерии ЦАР.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ночь на 31 июля 2018 года во время командировки в Центральноафриканскую Республику, где группа собиралась снять фильм о деятельности частной военной компании «Вагнер». Организатором поездки выступил Центр управления расследованиями при финансовой поддержке общественного деятеля Михаила Ходорковского. После гибели журналистов экс-олигарх закрыл ЦУР и инициировал собственное расследование, поручив его сотрудникам другого своего проекта — Центра «Досье». Результаты были опубликованы 10 января телеканалом «Дождь» и «Новой газетой».
Военное сотрудничество России и ЦАР ООН одобрила в конце 2017 года. Согласно выданному мандату, разрешена поставка стрелкового оружия в республику, где последние 15 лет идет гражданская война. В стране также присутствуют 170 гражданских специалистов и 5 военнослужащих Минобороны России, в чью задачу входит обучение правительственной армии и жандармерии. От имени президента Фостен-Аршанжа Туадеры переговоры с оппозиционными лидерами ведет советник по национальной безопасности Валерий Захаров. Выходец из Петербурга, он служил в секретном подразделении ленинградской милиции, а затем, как писала «Фонтанка», имел отношение к службе безопасности структур, защищавших интересы бизнесмена Евгения Пригожина.
Подробнее о ситуации в ЦАР читайте в материале «Фонтанки» – «У ночи нет глаз»
Кейтерингового магната называют бенефициантом зарегистрированной в ЦАР компании Lobaye Invest. В августе 2018-го она получила лицензию на добычу в республике золота и алмазов. Пригожин отрицает свою причастность к золотодобывающей деятельности, он также заявляет, что не создавал и не финансирует частную военную компанию «Вагнер».
После убийства российских журналистов головное издание медиаимперии Пригожина РИА «ФАН» организовало поездку в Центральноафриканскую республику. На приглашение отозвался корреспондент «Фонтанки». Репортерам показали место гибели коллег, тренировочную базу российских инструкторов и геологоразведочный участок Lobaye Invest. Активное содействие группе оказывал Валерий Захаров. В Бамбари, в городе, куда направлялись убитые, «Фонтанке» не удалось найти следов самого загадочного персонажа — фиксера Мартина. Его контакт Центру управления расследованиями дал военкор РИА «ФАН» Кирилл Романовский. Мартин обещал выступить проводником для документалистов, но после убийства перестал выходить на связь. В своем расследовании «Досье» приходит к выводу, что человека по имени Мартин не существовало, а журналистов заманили в ловушку.
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