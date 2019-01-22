Певец Агаларов отменил гастроли по США после неудачных переговоров со спецпрокурором Мюллером

Американские и канадские поклонники поп-исполнителя и вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова лишены его выступлений из-за дела о вмешательстве Москвы в президентские выборы. Кроме почитателей, послушать российского певца желает спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведёт расследование.

Об отмене запланированного год назад тура по США и Канаде Агаларов сообщил в своём аккаунте в Instagram. Изменения в планах являются вынужденной мерой, а сам певец, по собственным словам, стал заложником обстоятельств, «на которые не может повлиять».

Начало турне было намечено на субботу, 22 января уточняет CNN. Первый концерт предполагалось отыграть в Нью-Йорке, но там безопасности Агаларова угрожают правоохранительные органы. По словам адвоката артиста Скотта Балбера, его подзащитный не смог заключить сделку со специальным прокурором Робертом Мюллером — переговоры зашли в тупик в конце прошлой недели.

Агаларов готов давать показания только на добровольных условиях и не хочет, чтобы его вызывали повесткой. Получив её, он попадает под юрисдикцию США и может сам стать объектом разбирательства, если его показания не устроят Мюллера или конгресс.

Спросить Эмина Агаларова хотят о подробностях встречи между сыном Дональда Трампа и российским адвокатом Натальей Весельницкой, которую в США считают «близкой к Кремлю». Певец занимался организацией встречи, которая произошла в Trump Tower 9 июня 2016 года в разгар предвыборной кампании Трампа.