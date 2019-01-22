Певец Агаларов отменил гастроли по США после неудачных переговоров со спецпрокурором Мюллером
Американские и канадские поклонники поп-исполнителя и вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова лишены его выступлений из-за дела о вмешательстве Москвы в президентские выборы. Кроме почитателей, послушать российского певца желает спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведёт расследование.
Об отмене запланированного год назад тура по США и Канаде Агаларов сообщил в своём аккаунте в Instagram. Изменения в планах являются вынужденной мерой, а сам певец, по собственным словам, стал заложником обстоятельств, «на которые не может повлиять».
Dear Friends, I really hate to be recording this message, but I'm left without a choice, due to circumstances beyond my control, I am forced to postpone my scheduled US and Canadian tour, basically i have been put in this position against my will. We planned these shows a year ago and had the full intention to come and play for you all, I bring my apologies to everyone who was looking forward to seeing us during those shows, we will have more information for you soon, stay tuned, and thank you for your understanding! Emin ✊🏼✊🏼✊🏼. Дорогие друзья, мне очень не хочется записывать это сообщение, но я стал заложником обстоятельств и вынужден отложить запланированный тур по США и Канаде. К сожалению, эта ситуация происходит против моей воли. Мы запланировали этот тур год назад и очень хотели дать концерты для всех вас. Я приношу свои искренние извинения всем, кто купил билеты. Обо всех дальнейших изменениях мы сообщим в ближайшее время .
Начало турне было намечено на субботу, 22 января уточняет CNN. Первый концерт предполагалось отыграть в Нью-Йорке, но там безопасности Агаларова угрожают правоохранительные органы. По словам адвоката артиста Скотта Балбера, его подзащитный не смог заключить сделку со специальным прокурором Робертом Мюллером — переговоры зашли в тупик в конце прошлой недели.
Агаларов готов давать показания только на добровольных условиях и не хочет, чтобы его вызывали повесткой. Получив её, он попадает под юрисдикцию США и может сам стать объектом разбирательства, если его показания не устроят Мюллера или конгресс.
Спросить Эмина Агаларова хотят о подробностях встречи между сыном Дональда Трампа и российским адвокатом Натальей Весельницкой, которую в США считают «близкой к Кремлю». Певец занимался организацией встречи, которая произошла в Trump Tower 9 июня 2016 года в разгар предвыборной кампании Трампа.