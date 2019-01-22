Виторган и Богомолов подрались в центре Москвы. Победил законный супруг Ксении Собчак

Актер Максим Виторган и театральный режиссер Константин Богомолов решили выяснить отношения. Разобраться они вышли на улицу в центре Москвы. По словам очевидцев, верх взял законный супруг Ксении Собчак.

Максим Виторган и Константин Богомолов, о связи телеведущей с которым сообщали СМИ, оказались в одном из ресторанов в центре столицы. Между мужчинами возник конфликт, сообщает 22 января издание Starhit.

После драки деятелей культуры Богомолов вернулся в заведение с разбитым носом. Ему вызывали скорую. Врачи диагностировали поверхностную травму. От госпитализации режиссер отказался.

Все герои треугольника пока никак не прокомментировали произошедшее. Поступок Виторгана оценили его поклонники, которые написали ему комментарии с поддержкой в Facebook и в Instagram.

О возможных близких отношениях Собчак и Богомолова ранее писал Starhit, рассказав, что они якобы отметили Новый год вместе.