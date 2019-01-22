На «Новокрестовской» плитку заменили на полиэтилен, чтобы она не обвалилась

На станции метро «Новокрестовская» сразу в нескольких местах сняли облицовочную плитку и закрыли стены полиэтиленом. Об этом 22 января сообщает корреспондент «Фонтанки».

Как утверждают работающие на станции собеседники нашего издания, плитку сняли для того, чтобы она не обвалилась сама. Между тем, по информации "Фонтанки", началось ее обрушение прямо на траволаторы.

В ГУП «Петербургский метрополитен» оперативно на вопросы «Фонтанки» ответить не смогли.

Это уже не первый такой случай на станции: ранее на «Новокрестовской» из-за заводского брака в отдельных деталях сломались траволаторы. Как сообщала «Фонтанка», на открывшихся 26 мая 2018 года станциях «Новокрестовская» и «Беговая» ГУП «Петербургский метрополитен» выявило более 1200 недоделок.

В январе 2019 года Смольный через суд потребовал 2,88 млрд рублей с компании «Метрострой», возводившей станции. Как рассказывали власти, причиной иска послужили частичное отсутствие исполнительной документации, а также несоответствие предъявленных объёмов работ фактически выполненным.

Накануне, 22 января, Смольный официально объявил о расторжении с «Метростроем» всех контрактов на строительство подземки. «Фонтанка» выяснила, кто может прийти на смену ранее несменяемому строителю метро.