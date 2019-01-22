Адвокат: Здоровье Кокорина в СИЗО под угрозой. Ему могут заменить коленный сустав на искусственный

Нахождение в СИЗО может обернуться для нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина необратимыми последствиями для здоровья. Как сообщает 22 января «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал адвокат спортсмена Андрей Ромашов на основе медицинского заключения специалистов Российского футбольного союза.

«У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение еще жестче, чем у врачей ФК "Зенит": у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный», – заявил адвокат.

Напомним, Александр Кокорин получил в марте 2018 года одну из самых тяжелых травм в профессиональном спорте – разрыв крестообразных связок. Восстановление после такого повреждения занимает от шести до девяти месяцев. Кокорин сумел вернуться на поле 23 сентября. Всего до своего ареста в октябре успел сыграть в пяти матчах, в которых забил два гола.