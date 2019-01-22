Посольство Финляндии в Анкаре подозревают в незаконной выдаче виз

Сотни шенгенских виз были выданы посольством Финляндии в Анкаре на основании ложных данных. В организации нелегальной миграции и злостном нарушении служебных полномочий подозреваются три сотрудника финской дипмиссии, которые были наняты на месте. Об этом 22 января сообщили в Центральном бюро расследований Финляндии.

«Мы подозреваем, что в заявлениях на визу были предоставлены не соответствующие действительности сведения, и визы были выданы на ложных основаниях. Разбирательство касается сотен виз, но точное число предстоит выяснить в ходе расследования», – рассказал старший лейтенант береговой охраны Финского залива Антти Лескеля, чьё подразделение расследует нелегальный въезд. Именно подозрения пограничников во время паспортного контроля и дали толчок всему делу.

Злоупотреблением служебными полномочиями занимается Центральное бюро расследований. Дело ведётся в тесном сотрудничестве с министерством иностранных дел.

В ведомстве также добавили, что один из подозреваемых находится под арестом в Финляндии. Преступления же были совершены в посольстве Финляндии в Турции. Обвинения будут выдвинуты позже, весной.