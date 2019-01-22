Происшествия
У здания посольства Японии, где Путин встречается с Абэ, задержали более десятка человек
Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ проходит в эти минуты в Москве. Между тем у здания посольства в Грохольском переулке, где идет мероприятие, начались задержания. Протестующих против передачи Курил увезли в ОВД «Красносельское».
Как сообщает днем 22 января портал «ОВД-Инфо», в автозак отправились 11 человек. При этом, по словам координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, акция протеста проходит в формате встречи депутатов Госдумы с избирателями.
«Полиция изымает плакаты. Заявляет, что только депутаты могут держать плакаты», — отметил Удальцов.
Известны имена двоих задержанных — Ренат Якубов и Родион Кабанадзе. Их вместе с остальными увезли в ОВД «Красносельское», где берут объяснения. Протоколы пока не составляли.
Напомним, было «курильское» задержание на днях и в Петербурге — 20 января активист «Другой России» отправился в отдел полиции от здания Генконсульства Японии вместе с листовками, которые он раздавал прохожим.
Справка:
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. По советско-японской декларации 1956 года СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора между двумя странами.
В ноябре президент России Владимир Путин после встречи с премьером Японии Синдзо Абэ в Сингапуре сообщал, что Токио готов был бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года, но также напомнил, что в самой декларации далеко не все ясно. «Тем более что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась», – говорил Путин в конце 2018 года.
После этого Япония пообещала не размещать на островах американские военные базы, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнял, что никакой «автоматической передачи» островов не будет.
10 января в Государственную думу был внесён законопроект, где в частности сказано, что «правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению».