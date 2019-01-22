У здания посольства Японии, где Путин встречается с Абэ, задержали более десятка человек

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ проходит в эти минуты в Москве. Между тем у здания посольства в Грохольском переулке, где идет мероприятие, начались задержания. Протестующих против передачи Курил увезли в ОВД «Красносельское».

Как сообщает днем 22 января портал «ОВД-Инфо», в автозак отправились 11 человек. При этом, по словам координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, акция протеста проходит в формате встречи депутатов Госдумы с избирателями.

«Полиция изымает плакаты. Заявляет, что только депутаты могут держать плакаты», — отметил Удальцов.

Известны имена двоих задержанных — Ренат Якубов и Родион Кабанадзе. Их вместе с остальными увезли в ОВД «Красносельское», где берут объяснения. Протоколы пока не составляли.

Напомним, было «курильское» задержание на днях и в Петербурге — 20 января активист «Другой России» отправился в отдел полиции от здания Генконсульства Японии вместе с листовками, которые он раздавал прохожим.