В Петербурге перекрывают движение в центре, в том числе Невский и Дворцовый мост. Начинаются репетиции парада

Репетиция парада войск к 75-й годовщине снятия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады перекроет центр Петербурга вечером 22 января. Также в ближайшую неделю будут действовать и другие ограничения, сообщает КРТИ.

В связи с проведением репетиции и торжественного парада с 20:00 до 23:00 22 января (сегодня), с 9:00 до 13:00 24 января (в четверг) и с 16:00 26 января до 13:00 27 января (в выходные) будет перекрыто движение транспорта по:

набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;

Миллионной улице и Певческому проезду;

набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Троицкому;

Дворцовому мосту.

С 20:00 до 23:00 22 января (сегодня), с 9:30 до 13:00 24 января (в четверг) и с 8:00 до 13:00 27 января (в воскресенье) закроют движение по:

Дворцовому мосту;

Дворцовому проезду;

участку Адмиралтейского проспекта от Гороховой улицы до Невского проспекта;

Адмиралтейской набережной;

участку Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Также с 21 января и до 13:00 27 января для размещения военной техники запрещено парковаться на Миллионной улице, в Певческом проезде и на набережной реки Мойки.

С 10:00 до 16:00 26 января и с 13:00 27 января до 10:00 28 января перекроют движение по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой). Там же с 13:00 24 января до 10:00 26 января запретят парковку. ООО «Росконцерт» проведет культурно-массовое мероприятие «Салют над Ленинградом».

Кроме того, с 12:00 24 января до 2:00 28 января будет закрыто движение по Итальянской площади от Караванной улицы до Малой Садовой, участку Кленовой улицы вдоль дома 4 и Манежной площади. Там фонд содействия развитию культурных программ «Балтийский фестивальный центр» проведет культурный проект «Улица жизни».