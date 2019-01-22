В Кемерово заметили в продаже фейерверки «Зимняя вишня». Пиротехнику убирают с полок и возвращают поставщику

Фейерверки с названием «Зимняя вишня» снимают с продажи в Кемерово. Жители города посчитали их глумлением над трагедией 2018 года.

Пиротехнические изделия заметили на прилавках сети гипермаркетов. Директор одного из магазинов Иван Тищенко 22 января объяснил ситуацию в комментарии телеканалу 360.

По его словам, фейерверки продают в сети круглый год, а салют «Зимняя вишня» появился в ассортименте еще до пожара в торгово-развлекательном центре.

Понимаю жителей Кемерова. Фейерверк зимняя вишня в честь недавно сгоревшего ТЦ это точно перебор #кемерова pic.twitter.com/LdyPjuSLfP — Твой худший друг (@mcqucky) 22 января 2019 г.

«Сейчас наступил сезон фейерверков, и люди увидели, что названия совпадают. Поэтому пошла вот такая полемика. Мы на это, конечно, отреагируем. Мы сами живем в этом городе, переживаем и скорбим по поводу того, что произошло. Данная пиротехника уже убирается из ассортимента и возвращается поставщику. Торговать ей не этично. На самом деле — это просто совпадение», — заявил Тищенко.

Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошла 25 марта 2018 года, в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Многолетний глава региона Аман Тулеев покинул свой пост 1 апреля, спустя неделю после трагедии.