Адвокат Уилана: При задержании в Москве у предполагаемого шпиона из США нашли секретные сведения

Задержанный перед Новым годом обладатель 4 паспортов Пол Уилан имел при себе информацию, которая составляет государственную тайну. Об этом рассказал его адвокат Владимир Жеребенков.

«Я подтверждаю, что при задержании Уилан имел сведения, содержащие гостайну», – цитирует 22 января сторону защиты Russia Today.

При этом Жеребенков не стал уточнять, о какой информации идет речь. Он заметил, что не имеет права комментировать материалы дела своего подзащитного, однако информацию о секретных сведениях он может подтвердить, так как ранее о ней сообщило МВД.

Сегодня, 22 января, Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест предполагаемого шпиона. Закрытое заседание могут посетить консулы Великобритании, США и Канады, гражданином которых является подозреваемый.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Пола Уилана в Москве 28 декабря якобы «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. The Washington Post сообщал, что власти США не исключают возможной сделки по Уилану в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной. МИД России, в свою очередь, не видит причин для такого обмена.