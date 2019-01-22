ГК «Лидер Групп»: в январе квартиры дорожают

«Лидер Групп»

С 28 января 2019 года цена квадратного метра вырастет в жилых комплексах: «Балканы», YOGA 1, «Капитан Немо» и «Медалист». Успейте купить по старой цене.

ЖК «Балканы» – это строящийся комплекс комфорт-класса, возводимый компанией по адресу: Будапештская ул., 102., в шаговой доступности от станции метро «Купчино».

Преимущества комплекса: кирпично-монолитная технология, подземный паркинг со спуском на лифте, высота потолков до 3,19 м., французские окна, развитая инфраструктура, ландшафтное благоустройство двора с зонами отдыха и детскими площадками, система видеонаблюдения, служба консьержей, огороженная территория, рядом парк, дизайнерская отделка холлов, трубы отопления в полу, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

Стоимость от 3 379 200 рублей.

ЖК YOGA 1 – это жилой комплекс комфорт-класса, возводимый компанией по адресу: Комендантский пр-т, 55, к. 1, неподалеку от станции метро «Комендантский проспект»

Преимущества комплекса: новый микрорайон, рядом Юнтоловский заказник, удобный въезд на КАД и ЗСД, высота потолков до 2,77 м., трубы отопления в полу, большие окна, подземный паркинг, дизайнерская отделка холлов, благоустроенный двор с зонами отдыха, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

Стоимость от 2 491 000 рублей.

ЖК «Капитан Немо» – это сданный комплекс комфорт-класса, расположенный по адресу: Бульвар Александра Грина, 2, к. 1, неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Преимущества комплекса: новый микрорайон, близость к центру города, благоприятная экология, удобный въезд на ЗСД, кирпично-монолитная технология, 17 этажей, закрытый паркинг, развитая инфраструктура, закрытая территория, система охраны, благоустроенный двор с зонами отдыха, виды на центр города и Финский залив, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

Стоимость от 9 450 000 рублей.

ЖК «Медалист» – это сданный комплекс комфорт-класса, расположенный по адресу: Маршала Блюхера пр-т, 7, к. 1, неподалеку от станции метро «Лесная».

Преимущества комплекса: новый микрорайон, близость к центру города, кирпично-монолитная технология, 16 этажей, большие окна, высота потолков 2,75 м., трубы отопления в полу, дизайнерская отделка холлов, благоустроенный двор с зонами отдыха и детскими площадками, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

Стоимость от 5 270 450 рублей.

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/

ЖК «Медалист» – застройщик ООО «Рубеж», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/medalist/