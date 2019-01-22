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Спорт
22.01.2019 11:57
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42 российских легкоатлета получили разрешение выступать под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила 42 российских спортсмена до международных турниров. Однако выступать они смогут только под нейтральным флагом, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему дисквалифицирована, говорится в пресс-релизе IAAF, опубликованном 22 января. 

Нейтральный статус получили:

Спринт: Дженнифер Акиниймика, Вячеслав Колесниченко, Алена Мамина, Полина Миллер.

100 и 110 м с/б: Мария Аглицкая, Сергей Шубенков.

400 м: Олеся Солдатова.

400 м с/б: Тимофей Чалый, Вера Рудакова.

1500 м: Егор Николаев.

Длинные дистанции: Ринас Ахмадеев, Федор Шутов.

Спортивная ходьба: Василий Мизинов, Яна Смердова.

Тройной прыжок: Диана Адасько, Алексей Федоров, Анна Крылова, Виктория Прокопенко, Олег Брайко (+ прыжки в высоту).

Прыжки в высоту: Илья Иванюк, Мария Кочанова, Елена Куличенко, Мария Ласицкене.

Прыжки с шестом: Елизавета Бондаренко, Оксана Гатауиллина, Георгий Горохов, Алена Лутковская, Тимур Моргунов, Илья Мудров, Ольга Муллина, Анжелика Сидорова.

Ядро: Максим Афонин, Александр Лесной.

Молот: Данила Данилов, Денис Лукьянов, Софья Палкина, Анастасия Шкурутова, Елизавета Царева.

Диск: Виктор Бутенко.

Многоборье: Вилена Комарова, Илья Шкуренев, Александр Комаров (только на ЧЕ до 20 лет).

Напомним, ВФЛА была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года на основании работы комиссии WADA под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном занимается вопросом восстановления ВФЛА и следит за соблюдением всех критериев, которые были выдвинуты IAAF для возвращения российской организации полноценного статуса.

4 декабря дисквалификация ВФЛА была продлена. Формально вопрос о восстановлении ВФЛА перенесен до марта 2019 года, когда пройдет очередное заседание совета IAAF. Но, по словам главы международной организации Себастьяна Коу, при определенных условиях решение может быть принято раньше этого срока.

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от IAAF.

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