Пожар в Арбитраже потушен. Возгорание на 12 квадратах ликвидировало два десятка расчетов

Пожар в здании Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти полностью потушен, сообщает ГУ МЧС по городу.

«В 11:05 пожар ликвидирован», – отметили в ведомстве.

В управлении Федеральной службы судебных приставов добавили, что из здания вывели около 300 человек – судейский состав, остальных работников суда и многочисленных посетителей.

«К моменту приезда пожарных расчетов здание было полностью обесточено, эвакуация людей завершена», – отметили в ведомстве.

В управлении также подтвердили информацию «Фонтанки» о том, что очаг возгорания находился в пустом закрытом кабинете на 5-м этаже шестиэтажного здания.

Информация о пожаре на Суворовском проспекте, 50-52, поступила 22 января в 09:35. Горела обстановка кабинета на общей площади 12 кв. метров. С огнем боролись по повышенному номеру сложности 1-бис. На месте работали 22 расчета и 95 человек личного состава.