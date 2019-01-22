Дороги в центре Петербурга начали посыпать гранитной крошкой

Улицы в центре Петербурга начали посыпать гранитной крошкой. Ранее о ее использовании говорил врио губернатора Александр Беглов.

Как заявил 22 января глава комитета по блоагоустройству Владимир Рублевский, гранитная крошка используется на Невском проспекте, Литейном и на Караванной улице. Чиновник отметил, что погода позволяет применять этот метод, так как на улице мороз и на дорогах образовался снежный накат.

На выходных глава города Александр Беглов призвал рассмотреть вопрос с заменой песка на гравийную крошку. В Петербурге ее применяют локально; власти утверждают, что она забивает канализационные колодцы и для более широкого использования крошки необходимо реконструировать канализацию.

По словам Владимира Рублевского, за сутки с дорог Петербурга вывезено 57 тысяч кубометров снега, за неделю — 400 тысяч кубометров, с начала снегопадов — 1 млн 300 тысяч. Это количество сопоставимо с объемом всего зимнего периода 2014-2015 годов.