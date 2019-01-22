Максимум ДТП зафиксирован в Петербурге. Но есть и хорошая новость

Январский максимум аварий зафиксирован в Санкт-Петербурге в понедельник, 21 января. Сильного снегопада не было, но аномальные пробки наблюдались с утра до вечера; водители жаловались на мороз и гололедицу. В этой статистике есть и ложка мёда – никто не погиб, да и пострадавших не очень много.

Как сообщает 22 января отдел пропаганды УГИБДД по городу и области на своей странице «ВКонтакте», накануне Госавтоинспекция зарегистрировала в городе 624 ДТП. Всего в трёх из них пострадали люди, только трое.

В Ленинградской области зафиксировано 84 аварии – это примерно соответствует среднему показателю в будний день в январе. Четыре аварии – серьёзные, травмы в них получили шесть человек, в том числе один ребёнок.

Для сравнения, ГИБДД зарегистрировала в Петербурге:

14 января – 408 ДТП,

15 января – 515 ДТП,

16 января – 485 ДТП,

17 января – 577 ДТП (в тот четверг был обильный снегопад и 10-балльные пробки вечером; в городе никто не погиб, а в области было четыре смерти),

19 и 20 января вместе взятые (выходные) – 907 ДТП.

В декабре число ДТП за один день в Петербурге не переваливало за шесть сотен. Больше 500 набегало после 20 числа, когда перед праздниками выросла транспортная активность.

Сегодня в Петербурге не так плотно, как вчера. Сейчас 5 баллов (обычно в это время как раз и бывает 4-5 баллов). Утром «Яндекс.Пробки» зафиксировали максимум на уровне 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженными магистралями утром стали: Гражданский проспект в центр (9 баллов), проспект Энгельса – Большой Сампсониевский в центр (8 баллов), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (8 баллов).

Крупнейшая пробка превысила 10 километров. При этом, как и вчера, КАД не вошла в топ-5 пробок:

8:48, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, Заневский проспект, проспект Энергетиков, 10,9 км, от Центральной улицы до Якорной улицы. Пробка продержалась 2 часа 10 минут. 8:41, улица Руставели, Пискаревский проспект, 6,9 км, от Северного проспекта до Свердловской набережной. Пробка продержалась 2 часа. 8:30, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 6,2 км, от Суздальского проспекта до площади Мужества. Пробка продержалась 1 час 40 минут. 8:30, Пулковское шоссе, 5,7 км, от поворота на Пушкин до Дунайского проспекта. Пробка продержалась 1 час 40 минут. 9:01, Светлановский проспект, 5 км, от Учительской улицы до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

Ночных и утренних сообщений об авариях от очевидцев в соцсетях немного. «Зимний» характер, впрочем, сохраняется. Вот несколько примеров.

Легковая машина ночью застряла в снегу на трамвайных путях на Среднеохтинском проспекте, рассказывали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Утром, по шутливому выражению участника группы, «Ситроен» доминировал над сугробом на Непокоренных перед Бутлерова.

Фото: vk.com/spb_today

Занос на Санкт-Петербургском шоссе попал на видео.