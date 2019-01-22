«Газпром межрегионгаз» передумал и подтвердил 9 млрд рублей долгов за газ в Чечне. Прокуратура не спешит исправлять сообщение

«Газпром межрегионгаз Грозный» подтвердил сумму безнадежных долгов в размере 9 миллиардов рублей, которую постановил списать Заводской районный суд чеченской столицы. При этом несколькими часами ранее компания в комментарии СМИ заявляла, что «вовсе не понимает, откуда она взялась», и подозревала «информационный вброс». Исправленное сообщение республиканской прокуратуры осталось без изменений.

О том, что население Чечни за восемь лет все же задолжало 9 млрд рублей, «Газпром межрегионгаз Грозный» «вспомнил» в комментарии радиостанции «Говорит Москва» 22 января.

«Подтверждаем, что размер просроченной задолженности, о которой идет речь, составляет 9,353 млрд рублей, период образования – с 01.01.2007 по 30.09.2015. Данные о сумме задолженности, в отношении которой принято судебное решение, действительно отсутствуют в резолютивной части решения суда, но они есть в мотивировочной (содержательной) части», – говорится в комментарии.

Компания ранее заявляла, что будет обжаловать решение суда.

Ранее во вторник в комментарии ТАСС заместитель генерального директора по реализации газа компании Рустам Амерханов заявил, что «в решении Заводского районного суда города Грозного эта сумма на самом деле в резолютивной части не указана вообще». «Даже не знаю, откуда она могла появиться. Сумму мы не озвучивали, ее никто не озвучивал», – отмечал Амерханов.

Изначально сумма появилась в официальном сообщении прокуратуры Чечни, которое было опубликовано 16 января. Сейчас сообщение отредактировано, и 9 миллиардов из него исчезли.

Прокуратура указывала, что требования оплатить счета вызывали « социальную напряженность» и могли повлечь «протестные выступления» граждан. Ситуация спровоцировала цепную реакцию российских регионов. Задолженность жителей попросили списать в Башкирии, Смоленской области, Чувашии и еще ряде субъектов.