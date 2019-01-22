В Петербурге банк пытались одурачить липовой покупкой квартиры. Разделить ипотеку в 6,3 млн на троих не вышло

Оперативники уголовного розыска Красногвардейского района Петербурга раскрыли аферу с ипотечными средствами банка и задержали троих. Недоработки мошеннической схемы двое из них обдумывают в следственном изоляторе, третьему удалось сохранить свободу.

Как стало известно «Фонтанке» 22 января, обмануть офис банка на Малоохтинском проспекте, 64, пытались, прикрывшись сделкой купли-продажи квартиры. 33-летний «продавец» и 55-летний «покупатель» ещё в середине ноября представили поддельные паспорта и документы на квартиру на Белградской улице. Старший попросил об ипотеке. Через месяц банк одобрил ему 6,3 млн рублей.

Деньги отправились в ячейку – ждать перехода права собственности, но здесь поддельные документы не выручили. Выемка миллионов была назначена на 17 января, но была сорвана полицией. Кроме «покупателя» и «продавца», задержан также 55-летний предполагаемый вдохновитель мошенничества, который снабдил исполнителей поддельными документами.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, на время расследования уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере двое отправлены под стражу, третий ограничен подпиской о невыезде. Правоохранительные органы устанавливают возможных соучастников и дополнительные эпизоды.