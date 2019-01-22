Артемий Троицкий об «эстонских ракетах, направленных на Петербург»: Эстонцы понимают, что у них маленькая страна, которую легко раздавить

Эстонский журналист Вахур Кооритс прославился на весь Рунет, опубликовав в газете Eesti Päevaleht («Эстонская дневная газета») «План обороны Эстонии». В тексте говорится, что для защиты от агрессии со стороны России Эстония должна купить «ракетную систему, способную поразить город Санкт-Петербург», а российские торговые суда надо захватывать и топить.

Артемий Троицкий//Василий Шапошников/Коммерсантъ

Колонка журналиста оказалась в топе новостей, а сам он заявил, что никаких комментариев русскоязычным СМИ давать не намерен. В эстонской редакции «Фонтанке» сказали, что колонка опубликована в рубрике, в которой сотрудники издания раз в неделю получают возможность свободно высказаться на любую тему.

Насколько реплика эстонского журналиста отвечает настроениям в обществе, «Фонтанка» попросила рассказать музыкального критика Артемия Троицкого, который переехал с семьей в Таллин в 2014 году.

- Стала ли эта колонка событием для эстонского общества?

– Нет. Я обзвонил нескольких знакомых журналистов и политологов, все сказали, что слышали об этом, но мимолетно, и никого это особенно не впечатлило. Журналист, который это написал, малоизвестен, печатается уже лет 20, но никаких лавров не снискал и влиянием не пользуется.

- Какую оценку ваши собеседники дают этой публикации?

– Это никакая не осознанная провокация. Текст не имеет отношения к предвыборной кампании, поскольку журналист этот не агитирует ни за какую конкретную партию. Общее мнение таково: Эстония – это свободная страна, и в ней можно писать все, что угодно, в том числе полную ерунду. Относятся к этой статье иронично, часто используя слово «глупость».

В стране парадоксальная ситуация. Здесь существует и проявляет активность ультраправая партия EKRE (Консервативная народная партия Эстонии. – Прим. ред.). Но эта партия с одной стороны ультранационалистическая, с другой — выступает за изоляцию Эстонии, против глобализации и международной кооперации, НАТО, и особенно Евросоюз они тоже не жалуют. Они предлагают из страны выгнать иностранцев и всем переехать жить на хутора, обустраивая быт в соответствии с традиционными ценностями. Автор текста о необходимости «ракет на Петербург» сетует на то, что НАТО может развалиться, если Трамп уведет оттуда Америку, потом распадется Евросоюз, и Эстония останется одна, и ей надо как-то обороняться. Заход достаточно глупый и наивный, и не является программой никакой эстонской политической силы.

- Но это не первая новость про «разбомбить Петербург» – в июне 2018 года бывший президент Эстонии заявил, что если Москва нападет на его страну, она потеряет «даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге».

– Тут иная история. Томас Хендрик Ильвес стопроцентный евроатлантист, большой поклонник Евросоюза и НАТО, человек абсолютно мирный и спокойный. И когда он говорил о гипотетическом нападении России на Эстонию, он имел в виду, что НАТО будет выполнять пункт пятый своей конвенции и отвечать на это дело солидарным образом.

- Откуда вообще такая тема возникает время от времени? В Эстонии существует страх перед Россией?

– Мы живем в Эстонии с 2014 года. После известных крымских и донецких событий страх был. И не только у Эстонии, но и у многих других стран возникли опасения, что Россия потеряла здравый смысл и представления о международном праве и теперь может ломиться, куда угодно. После этого ситуация устаканилась, хотя и не окончательно. Но паника давно прошла. Милитаристская риторика здесь не популярна. Довольно редко эти темы возникают в публичном пространстве. И мало кто верит, что Россия предпримет в отношении Эстонии какие-то агрессивные действия. В марте здесь пройдут парламентские выборы, это главные выборы страны. Но ни одна из партий не педалирует российскую тематику.

- Есть ли признаки милитаризации в Эстонии? Патриотическое воспитание в школах, показательные маневры военной техники, создание позитивного образа военного?

– Не без этого. Но в очень скромных масштабах. Говорить о присутствии НАТО в Эстонии просто смешно. Все войска НАТО здесь – это один батальон на тысячу человек и парочка самолетов, которые иногда даже в небе над Таллином летают. Всякие военные шоу и парады были, но это в основном связано с военными учениями с тех пор, как появилось НАТО. Изредка, когда едешь на машине в Тарту или Нарву, вдруг тебе навстречу едет колонна из бронетранспортеров. Во всяком случае, если сравнивать с милитаристской пропагандой в России, ничего подобного нет. Эстонцы понимают, что у них маленькая страна, которую легко можно раздавить сапогом.

- Вы говорили в одном из интервью, что Россия превращается в озлобленную страну. Нет ощущения, что озлобленность свойственна и Эстонии, если возможно появление таких колонок?

– Эта колонка не является отражением чего-то типичного. Это одно фриковатое выступление отдельно взятого публициста. Эстонцы спокойные и очень умеренные люди. Родину они свою любят, но по-хозяйски, а не экспансивно. Это в России патриотизм связан с имперскими настроениями. Эстония страна «бутиковая», ни на чьи земли чужие они не зарятся.

- В чем выражается патриотизм по-эстонски?

– В первую очередь, в огромной, теплой и нежной любви к своей природе и к своей культуре. Эстония отчасти страна островная. Считается, что самые щирые эстонцы те, которые пришли с островов Хийумаа и Сааремаа. В этом смысле они очень похожи на японцев в своем обожествлении природы, любви к традициям, верованиям. Эстонцы во многом, как и японцы, абсолютно нерелигиозные люди. Эстония считается самой нерелигиозной страной в Европе. Тут есть и лютеранская, и православная церковь, немного католиков, но все эти церкви крошечные и на жизнь народа не оказывают никакого влияния. Потому что эстонцы на самом деле язычники, которые обожествляют природу. И я должен сказать, что мне такой патриотизм очень симпатичен.

- Не возникает ли у вас мысли о получении эстонского гражданства или двойного гражданства?

– По эстонским законам получение двойного гражданства невозможно, а отказываться от российского гражданства я категорически не хочу.

- Эстонцы пережили коллективную травму советского периода? Часто ведь русскоязычные СМИ обвиняют в связях с Кремлем просто потому, что они недостаточно жестко высказываются о политике России?

– К сожалению, эти травмы до сих пор не зарубцевались. Причем Ленина и большевиков иногда здесь поминают добрым словом, потому что они дали Эстонии независимость. Но то, что было с 1939 по 1991 год, это по-прежнему огромная рана. В России Сталин загубил гораздо больше человек, чем в Эстонии. Но каждый пятый житель Эстонии был депортирован или репрессирован. Во время депортации в Сибирь погиб значительный процент населения Эстонии. Период послесталинский тоже вызывает негатив, но во всяком случае, он не был кровавым. Тут говорят скорее об унижении и насильственной русификации. Я, честно говоря, не знаю, когда эти обиды и раны перестанут болеть. Уж точно не при жизни моего поколения.

- Сегрегация русскоязычного и эстонского населения — результат этих ран?

– Да. Но, как говорят англичане, танго танцуют вдвоем. И эстонская, и русская общины до сих пор вносят в сегрегацию свою лепту. Со стороны эстонцев — старые обиды на оккупацию и русификацию, со стороны многих здешних русских — советское отношение к Эстонии, как к ничтожной стране, которая много себе позволяет. Нормальные русские люди в Эстонии чувствуют себя хорошо и интегрируются в общество.

- Существование партии EKRE говорит о том, что страна не получила какой-то прививки против нацизма в годы Второй мировой войны?

– Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, была ли такая прививка или нет. Нацизм существовал в Эстонии на протяжении четырех лет — с лета 1941 по осень 1944 года. И сказать, что он как-то повлиял на эстонское общество, я не могу. Советская власть держалась с 1939 по 1991 год. И она повлияла на весь уклад жизни. Как мне кажется, такие партии, как EKRE, — это отрыжка не нацистского влияния, а советского изоляционизма. Это, скорее, партия, которая наследует советский менталитет. Известно, что ни в одной эстонской политической партии нет такого огромного процента бывших коммунистов, как в EKRE. И почетным руководителем этой партии является Арнольд Рюйтель, который был последним из первых секретарей коммунистической партии Эстонии. А бывших нацистов тут давно не осталось. И пропагандистские разговоры о «шествиях эсэсовцев» — полный бред. Есть какие-то фрики и ископаемые неформалы, но они есть везде, и в России тоже.

- Публикация Eesti Päevaleht не стала для Эстонии событием. А что из новостей реально обсуждают?

– В 2014 году такой темой была возможная российская экспансия, это прошло. Года два тому назад горячей темой было решение Евросоюза о том, что во все страны ЕС надо направлять потоки мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. Одно дело, если они едут в Германию с населением в 90 млн человек, другое — если они обрушатся на Эстонию, где живут 1,3 млн. На этой теме как раз сильно поднялась партия EKRE. Но потом оказалось, что мигрантам в Эстонию и не хочется — здесь им не стали бы платить пособие в тысячу евро и предоставлять бесплатную квартиру. А сегодня людей волнуют в большей степени две темы. Это проблема русскоязычного образования в школах и детских садах. Многие партии говорят, что пора образование унифицировать и школы объединять, чтобы все дети учились преимущественно на эстонском языке. Вторая тема — высокие акцизы на топливо и алкоголь, из-за чего в Эстонии сейчас и бензин, и спиртные напитки стоят намного дороже, чем в Латвии. И население, вместо того, чтобы перестать пить или приносить больше денег в казну страны, ездит за алкоголем в соседние страны. Люди забивают алкоголем багажники автомобилей, хранят его дома, а когда дома так много алкоголя, употреблять его хочется постоянно. В итоге пить стали больше. Из-за акцизов и падения продаж выпивки Эстония за год потеряла более 100 млн евро. Вот такие проблемы Эстонию реально волнуют. А что касается милитаризма и других военных сценариев — для Эстонии это большая экзотика.

Венера Галеева,

"Фонтанка.ру"