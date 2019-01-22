Южноамериканская томатная моль пробралась в африканские помидоры. 75 тонн овощей не доберутся до Петербурга

Инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз в Петербург 75 тонн марокканских томатов. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ведомства.

Груз прибыл в Большой порт Санкт-Петербург, однако сейчас помидоры уже направляются обратно в Африку. В них нашли живые личинки южноамериканской томатной моли, это подтвердили исследования ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория».

Отметим, южноамериканская томатная моль — опасный вредитель для овощных культур, крайне распространенный, помимо Южной Америки, в Европе и странах Средиземноморья. Она поражает листья, стебли и плоды томатов. Потери урожайности в итоге могут достигать от 35% до 100%.