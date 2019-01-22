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Бизнес
22.01.2019 11:18
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ЦБ санирует Московский индустриальный банк из топ-40 российских банков

О санации Московского индустриального банка, занимающего 33 место в российской банковской системе по величине активов, объявил 22 января Центробанк. 

«Планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», – сообщила пресс-служба регулятора. 

Начнется санация с предоставления кредитному учреждению средств на поддержание ликвидности со стороны ЦБ. 

С сегодняшнего дня функции временной администрации по управлению МИнБ возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

В Банке России гарантируют непрерывность работы МИнБ в течение срока санации. 

Введение специальных мер объяснили неспособностью банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет. 

«Проблемы банка были вызваны, главным образом, его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью», – отметили в Центробанке. 

Это привело к тому, что большая часть активов утратила ликвидность и перестала приносить доход. Что, в свою очередь, повлекло за собой резкое снижение капитала банка и нарушение предельных значений обязательных нормативов.

Банк занимает 33-е место по размеру активов (они составили 320,5 млрд рублей на 1 января 2019 года), имеет большое количество клиентов из числа физических и юридических лиц, включая малые и средние предприятия, бюджетные и общественные организации во многих регионах страны.

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится», – заверили в ЦБ.

 

 

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