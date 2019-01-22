«Дела наши горят». Юристы радуются, что пожар в арбитраже не добрался до шестого этажа и ждут наступления цифровой эры

Утром в здании арбитража на Суворовском было жарко, а потом мокро. Если полыхали и мокли дела, допросить могут даже судей.

Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"

Как сообщили «Фонтанке» в МЧС, 22 января в результате пожара в здании арбитражного суда выгорело 10 квадратных метров кабинета и 2 квадрата — в коридоре. Вкупе с отсутствием пострадавших звучит не жутко. Однако плотность (в прямом смысле слова) делопроизводства в петербургском арбитраже такова, что ущерб может оказаться серьезнее, чем кажется, причем не в последнюю очередь, как ни странно, за счет коридора.

На шестом этаже здания арбитражного суда располагаются кабинеты помощников судей. На пятом, где, собственно, и горело, сидят председатели судебных составов. «Туда особо никто не ходит, все по кабинетам работают», – говорит юрист, часто бывающий в суде. Как рассказали сотрудники, работавшие в арбитраже в последние годы, они в буквальном смысле боялись подниматься на верхние этажи здания, в особенности на шестой. «Коридор, лестница и кабинеты помощников завалены папками с делами, что меня очень настораживало, в плане пожарной безопасности», – говорит один из них. В качестве свидетельства — это все-таки суд — прикладывается фото:

Фото: читатель "Фонтанки"

Как штрих добавим, что если смотреть со двора, практически через лестничную площадку от горевшего кабинета располагаются кабинеты замначальника полиции ГУ МВД и начальника управления уголовного розыска. Однако неприятный запах будущих проблем первыми почувствовали не они, а приставы. По данным «Фонтанки», после срабатывания сигнализации в запертом кабинете сотрудники службы открыли его и по количеству дыма быстро сообразили, что столько воды из уборной не натаскают. В 9.35 поступило сообщение о пожаре, на место выехали 22 расчета и 95 человек личного состава. 300 человек к их приезду вывели из здания на утренний скрипучий мороз. На появившихся в Сети видео слышен показательный обмен мнениями:

– Дела наши сгорят...

– Думаю, неделю надо брать отпуска и ехать куда-то...

Количество дел, заметно сокращенных или вовсе уничтоженных огнем и последующей при тушении проливкой, пока установить сложно. «Самая болезненная история — это если сгорели оригиналы документов в материалах, – говорят юристы. – Обычно речь идет о копиях, но по некоторым нормам права необходимо предоставлять именно оригиналы — например, на случай проведения экспертиз». Многое зависит и от степени повреждения бумаг. «У меня однажды материалы вылетели на проезжую часть и по ним проехали несколько машин, – рассказывает еще один юрист. – Ничего, так и сдали со следами колес, суд принял». Обязанности по переводу всех материалов в электронный вид нет.

Приказ высшего арбитражного суда прямо говорит: «Судьи и работники арбитражного суда несут персональную ответственность за сохранность находящихся у них судебных дел и документов... По факту утраты дел или документов проводится служебное расследование. По результатам расследования принимается решение». При этом если дело утрачено, его можно восстановить как по заявлению лиц, участвовавших в процессе, так и по инициативе суда. После соответствующего определения суд может предложить сторонам отправить документы, относящиеся к делу, а также копии судебных актов, которые получают участники. «В необходимых случаях суд может допросить в качестве свидетелей лиц, присутствовавших при совершении процессуальных действий (осмотр вещественных доказательств и т.д.), а также лиц, входивших в состав суда, рассматривавшего дело».

Горели не только бумаги, но и обстановка. Мелочей здесь не бывает, так что отметим: печати и штампы выдаются под расписку работникам судебных составов и ответственность за их хранение несут именно руководители или назначенные ими сотрудники. Впрочем, если все делать по инструкции и запирать печати в металлических шкафах, может и обойтись. В канцеляриях судебных составов могут храниться и вещдоки, т. е. фотографии, аудио- и видеозаписи.

Глобальной проблемы с восстановлением дел не видит управляющий партнер компании Pen&Paper Валерий Зинченко. «Ключевые процессуальные документы и доказательства приобщают посредством системы kad.arbitr, – говорить эксперт. – Но бывают исключения, конечно: скажем, в нашем споре с «Трансстроем» по поводу стадиона на Крестовском оппоненты привозили чуть ли не грузовики со сметной документацией, и там, конечно, эта история не работает».

Все заседания в арбитраже на сегодня отменили, всего их планировалось 1 165. Из заметных персонажей последнего времени шанса в очередной раз сойтись с противниками лишили «Метрострой». На сегодня было назначено три заседания по искам дирекции транспортного строительства, «Петербургского метрополитена» и «Метробетона». Спорных денег всего набегает миллионов на 15, пустяки на фоне миллиардных долгов компании.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»