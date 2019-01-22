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Общество
22.01.2019 11:12
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CNN: Starbucks в Белом доме. Бывший глава сети кофеен хочет стать президентом США

Экс-руководитель сети кофеен Starbucks собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году из-за несогласия с Дональдом Трампом и демократами.

Говард Шульц, который неоднократно выступал против политики нынешнего руководства страны, рассматривает вариант стать независимым кандидатом на предстоящих выборах. При этом он не собирается баллотироваться от Демократический партии, так как, по его мнению, эта политическая сила стала «очень либеральной». Об этом сообщает 22 января CNN со ссылкой на свои источники.

Несмотря на то, что Шульц официально не объявил о своих политических амбициях, он неоднократно подчеркивал, что победа Трампа дала карт-бланш тем, кто не является профессиональным политиком. При этом он считает, что Трамп неправильно себя ведет в вопросе налогов и отношения к бизнесу.

Напомним, что Шульц пришел в компанию в 1982 году. Под его руководством Starbucks оформил концепцию и начал активную экспансию. Это позволило ему занять  222-ю строчку в рейтинге Forbes c  2,9 млрд долларов. В июне прошлого года он ушел со своего поста.

Среди возможных кандидатов на пост президента США также называют бывшего соперника Трампа Хиллари Клинтон, жену бывшего главы государства Мишель Обаму, вице-президента Джо Байдена, бизнесмена Майкла Блумберга и бывшего госсекретаря США Джона Керри.

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