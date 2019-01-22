Пожар в арбитраже вспыхнул в пустом и закрытом кабинете. Работа суда на Суворовском парализована

19 расчётов справились с открытым огнём в здании Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти. Обгоревшие квадратные метры кабинета и коридора сорвали больше тысячи заседаний.

Как стало известно «Фонтанке», около половины десятого утра 22 января в Арбитражном суде на Суворовском проспекте, 50-52, сработала пожарная сигнализация. Бегло проверив помещения, приставы нашли источник в кабинете на пятом этаже (этот этаж занимают заместитель председателя и председатели судебных составов). Кабинет был пуст и заперт, но неладное выдал дым и запах гари. Всех сотрудников в экстренном порядке попросили выйти на улицу, к приезду спасателей людей в здании не было.

Судя по фотографиям с места, полыхало в окне, выходящем во двор. Со стороны Суворовского проспекта был замечен только дым.

В МЧС сообщение о пожаре получили в 09:34. Практически сразу работать начали по повышенному номеру 1-бис. К 10:16 распространение огня остановили. Обгорели 12 квадратных метров кабинета и коридора. Пожарные продолжают проливать помещения. На месте работают 19 единиц техники, 62 сотрудника.

Арбитражный суд возобновлять сегодня работу не планирует. Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, работа суда приостановлена, рассматривать дела не будут. На вторник было назначено 1164 заседания.