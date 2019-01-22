Вслед за Магнитогорском «минируют» Камчатку. ФСБ проверяет детсады, школы и больницы

Сообщения о минировании поступили в несколько социальных учреждений Петропавловска-Камчатского. Об этом 22 января пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на свои источники.

Собеседники в оперативных службах региона рассказали изданию, что сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в две городские больницы Петропавловска-Камчатского, на станцию скорой помощи, а также в 10 школ краевого центра. Учеников распустили по домам, уроки отменили. Из больниц эвакуировали пациентов. Фото анонимных писем распространяют в соцсетях: «Наверняка слышали про взрывы в Магнитогорске? Так вот, теперь очередь дошла и до вашего города», – говорится в сообщениях.

В краевом управлении ФСБ РИА Новости заявили: «Сообщения поступили в ряд социальных учреждений города по электронной почте. В настоящее время правоохранительные органы проверяют эту информацию». По предварительным данным, ни по одному из адресов взрывных устройств не обнаружили.

Напомним, накануне, 21 января, аналогичная ситуация сложилась в Магнитогорске — ФСБ проверяла анонимную информацию о заложенных бомбах. В итоге взрывных устройств не нашли, а мэр города заявил, что сообщения о минировании поступали из-за рубежа.