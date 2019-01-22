В библиотеке Маяковского пройдёт Неделя кино Финляндии

Следующая неделя в библиотеке имени Маяковского в Петербурге пройдет под знаком Финляндии.

С 28 января по 2 февраля каждый день там будут показывать финские фильмы. Ценители кино со знанием финского и английского (субтитры) смогут оценить биографическую драму о великом финском композиторе «Сибелиус» Тимо Койвусало, психологическую драму о любовном треугольнике «Чёрный лёд» Петри Котвицы и мелодраму «Год волка» Олли Саарелы. Все показы состоятся в 15:00.

В программу Недели кино Финляндии, конечно, вошли работы классика кинематографа Суоми — режиссёра Аки Каурисмяки. Петербуржцы увидят первые две части его драматической трилогии: «Человек без прошлого» (2002) и «Вдаль уплывают облака» (1996) — оба фильма на финском с русскими субтитрами.

Вечером в пятницу, 25 января, в 18:00 преподаватель финского языка Ася Калашникова расскажет о «Финских вещах вокруг нас» – изобретениях из Суоми, вроде шкафа для сушки посуды и светоотражателей, которые вошли в наш быт.

Вход на все мероприятия свободный.