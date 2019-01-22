Пенсионерке требуется помощь

10 лет назад у Ольги Дмитриевны диагностировали тяжёлое заболевание – болезнь Крона. Итогом нескольких операций стало то, что женщина не может есть обычную пищу и пить воду – всё питание она получает через капельницы. Для правильного введения питания и препаратов необходимо специальное оборудование – инфузионный насос – и расходные материалы к нему. Но такие траты пенсионерке не по карману.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать необходимую сумму.

Костюк Ольга Дмитриевна, 62 года.

Требуется инфузионный насос для длительного, дозированного, контролируемого введения лекарственных препаратов и питательных веществ.

Стоимость 311 973 руб. Не хватает 307259 руб.

Десять лет назад Ольга Дмитриевна пожаловалась супругу на странные боли в области желудка. Недомогание усиливалось, и она решила поехать в больницу.

«Я зашла туда здоровым человеком, – вспоминает женщина, – а вышла почти через пять месяцев в состоянии, которое сложно поддается описанию. Не знала, как жить дальше. В одной только реанимации я провела больше месяца. Самое неприятное, что меня толком не обезболивали. Говорили, что в другой корпус за морфином не пойдут. Как мои крики выдержал муж, который всё это время меня выхаживал, мне представить сложно. За тот месяц он стал совсем седым».

Ольга Дмитриевна врачей старается не обвинять, кажется, что они делали всё, что могли – лето, ведущие специалисты разъехались, а оставшиеся работали так, как умели. У женщины диагностировали болезнь Крона (тяжёлое хроническое иммуноопосредованное гранулематозное воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы), но «под вопросом». Кишечник из-за пяти операций сократился до 80 см (у здорового человека он более 4 метров), появились многочисленные свищи.

Сейчас Ольга Дмитриевна не может есть обычную пищу, пить воду. Питание поступает через вену. Вместо воды, чая или кофе – специальный раствор. Все необходимые витамины, минералы – тоже через капельницы. Несмотря на все сложности, она остаётся настоящим бойцом, уже давно отказалась от сожалений и размышлений на тему, за что ей такое испытание. Предпочитает сосредоточиться на вопросе «для чего?».

Ольга Дмитриевна закончила СПбГУ, факультет прикладной математики. Супруг – физик и тоже выпускник университета. Многие их однокурсники работают за границей. Узнав о беде, они пришли на помощь. Ольга Дмитриевна была на консультациях и в Германии, и в Израиле. К сожалению, западные врачи также не нашли способа решить существующие проблемы. Единственное, что сказали, что у них пациент получал бы все расходные материалы и питание бесплатно.

В нашей стране – ситуация иная. Ежемесячно Ольга Дмитриевна тратит на парентеральное питание (через вену), лекарства, витамины и расходные материалы огромные деньги. Пенсия у женщины 16 тысяч рублей, пенсия супруга – в размере прожиточного минимума. За 10 лет борьбы было продано всё, что можно. Сейчас помогает сын и узкий круг друзей. Подчас ежемесячные траты на здоровье Ольги Дмитриевны доходят до 150 тысяч рублей. Семья неоднократно обращалась за поддержкой и к президенту РФ, и правительству города и ежегодно получала помощь: от 99 тысяч в 2015 году, до 12-13 тысяч в последние два года.

Сейчас все капельницы ставит Ольге Дмитриевне муж фактически в ручном режиме. Однако для правильного введения питания, препаратов и всего остального необходимо современное оборудование: инфузомат – насос для длительного, дозированного, контролируемого введения лекарственных препаратов и питательных веществ – и комплект расходных материалов к нему. Такое оборудование есть в больницах, но для Ольги Дмитриевны больничный режим не полезен из-за опасности внутрибольничных инфекций. А дома, как известно, помогают и стены. Но купить необходимое оборудование у семьи уже нет возможности.

О том, как помочь Ольге Дмитриевне, можно узнать на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/189/.

Команда фонда благодарит неравнодушных людей, в том числе и читателей «Фонтанки», за помощь художнице Татьяне Васильевне Леоновой. Благодаря пожертвованиям ей передан годовой запас дорогостоящего препарата «Форстео» для курсового лечения тяжелого остеопороза, осложненного множественными переломами.

«Более 30 лет Татьяна Васильевна ведет занятия в детской изостудии в Сосновом Бору. И мы рады отметить, что жители этого города заняли очень активную позицию и поддержали художницу. Сосновоборцами собрано и переведено в фонд более половины всей стоимости курса лечения. Огромное спасибо за помощь, друзья!» – поблагодарили в фонде.