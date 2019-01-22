Пресса США возмущена: соглашение Белого дома с Дерипаской позволит олигарху списать долги на сотни миллионов долларов

Подробности договора олигарха Олега Дерипаски с министерством финансов США стали известны журналистам. Как пишет The New York Times, характер соглашения позволяет поставить вопрос: является ли сделка наказанием для попавшего под санкции бизнесмена.

В публикации газеты от 21 января говорится: договоренность Белого дома с Дерипаской о снятии санкций с принадлежащих ему компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» позволит освободить россиянина от долгов «в сотни миллионов долларов». Произойдет это благодаря тому, что 14% акций En+ получит ВТБ, увеличив свою долю до 24%. Стоимость этого актива — почти $800 млн. Кроме того, финансовое учреждение сможет получать от акций дивиденды, несмотря на то, что компания находится под санкциями США.

Еще одна особенность договоренности в том, что она, по выражению авторов статьи, «оставит союзникам Дерипаски и Кремля значительные доли в его компаниях». Все это говорит о том, что администрация США либо «сознательно отпустила олигарха, либо ее переиграли изощренной юридической и лоббистской кампанией, финансируемой его [Дерипаски] компаниями».

Помимо ВТБ, часть акций En+ (3,22%) получит благотворительный фонд «Вольное дело», а также швейцарская компания Glencore, являющаяся одним из крупнейших клиентов Rusal (10,55%).

Напомним, активы Дерипаски попали в черный список США в апреле 2018 года. Олигарху разрешили избавиться от части акций, чтобы вывести компании из-под санкций. Правда, такому варианту противится конгресс. Тем не менее до 28 января минфин США разрешил американским компаниям завершить сделки с компаниями опального бизнесмена.