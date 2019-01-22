Снежный апокалипсис в США продолжается: Атлантический океан замёрз. Американцы показали, как это выглядит

Аномальные минусовые температуры, которые держатся на восточном побережье США, подарили американцам уникальное явление – замерзшие волны Атлантического океана.

Покрытый льдом океан обнаружили жители штата Массачусетс, где температура впервые за долгое время надолго опустилась ниже 20 градусов Цельсия. Очевидцы сняли застывшие волны на пляже Линнелл Лендинг Бич.

Замерзший у берега океан также жители Нью-Хэмпшира, Коннектикута и Нью-Джерси.

Циклон, которому американцы присвоили хештег #snowmageddon (снежный апокалипсис), бушует над северо-восточной частью США. Снежные бури, которые синоптики прогнозировали в минувшие выходные на северо-востоке США, отменили сотни рейсов. Встали поезда и в пробках замерли автомобили. Местные жители к снежному апокалипсису готовились в отделах с алкоголем. В Нью-Джерси и Пенсильвании был введен режим ЧП.