Пожару в Арбитражном суде на Суворовском повысили ранг сложности. Он выгнал на улицу 100 человек

Пожару в здании Арбитражного суда в центре Петербурга ранг сложности повысили до номера 1-бис. На место стянуто 19 расчётов, Суворовский проспект частично перекрыт.

Как сообщили в городском управлении МЧС 22 января, информация о возгорании на Суворовском, 50-52, поступила в 09:35. Первое подразделение было на месте через шесть минут. Ещё через несколько минут ранг пожара повысили до номера 1-бис из-за опасности распространения огня и характеристик объекта.

Пламя в окне заметно со двора. Горение происходит в помещении на пятом этаже, огонь охватил площадь 20 квадратных метров. По уточнённой информации, этаж занимают кабинеты заместителя председателя арбитража и председателей судебных составов.

Из здания эвакуированы 100 человек. По предварительно информации, пострадавших нет, уточняют в МЧС. Сейчас на месте работают 19 расчётов и 62 сотрудника личного состава.