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Авто
22.01.2019 10:25
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В британском правительстве опасаются, что Brexit уничтожит Land Rover. Такую машину водит даже королева

Jaguar Land Rover может закрыться, если Великобритания выйдет из ЕС без заключения полноценного договора, допускает заместитель главы министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Ричард Харрингтон.

Как сообщает издание Birmingham Mail, Харрингтон выразил свои опасения по поводу закрытия Jaguar Land Rover и MINI в интервью BBC и добавил, что закроется также «много всего остального».

Jaguar Land Rover (JLR), имеющий крупные заводы в Бирмингеме и Солихалле, уже объявил о том, что сокращает 4500 рабочих, и предоставил персоналу в Великобритании право подать заявку «на добровольное увольнение». В случае такого увольнения предусмотрены повышенные выплаты выходных пособий.

Британские автопроизводители серьезно обеспокоены тем, что соглашение об условиях выхода из ЕС так и не достигнуто, а проект премьер-министра Терезы Мэй был отвергнут парламентом.

Автопромышленники предупредили, что выход из ЕС безо всяких соглашений нарушит всю взаимную торговлю с континентом. Это коснется не только возможности экспорта автомобилей, но и импорта комплектующих и запасных частей.

При этом закрытие заводов, подобных Jaguar Land Rover и MINI, сильно ударит по людям. Например, в Солихалле завод JLR является по сути градообразующим, да и в самом Бирмингеме значительная часть населения трудится на эту компанию.

Jaguar и Land Rover имеют миллионы поклонников по всему миру, и перспектива потерять их не может не огорчать. Автомобили Land Rover водят даже королевские особы. На днях в нарушениях ПДД уличили 92-летнюю королеву Елизавету II, управлявшую своим Range Rover, и её супруга, 97-летнего герцога Эдинбургского принца Филиппа, который 17 января попал в аварию на Land Rover Freelander.

У правительства Терезы Мэй есть совсем немного времени до 29 марта 2019 года, чтобы найти совместно с ЕС взаимоприемлемое решение, которое позволит сохранить многие тысячи рабочих мест и знаменитые британские автомобильные бренды.

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