В Новосибирске банкоматы устояли при взрыве в банке «Открытие». Грабители ушли ни с чем

Воры устроили взрыв в отделении банка «Открытие» в Новосибирске ранним утром 22 января. Разворотив помещение с банкоматами, грабители в итоге ушли с пустыми руками.

Окна и двери вылетели в помещении банка с круглосуточным доступом к банкоматам на Первомайской улице около пяти утра по местному времени ( час ночи мск).

«По указанному адресу на месте было обнаружено поврежденное помещение, окна и поврежденные, но не вскрытые банкоматы», — приводит сообщение регионального главка МВД РБК со ссылкой на РИА Новости. Деньги остались на месте, никто не пострадал.

РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу банка «Открытие» подтвердил, что неизвестные попытались похитить деньги из банкомата. По данным местных СМИ, преступники устроили взрыв с помощью газового баллона.

Офис банка на время закрыли. По факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).