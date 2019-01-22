Петербурженка заявила на одиннадцатилеток. Они сексуально интересовались одноклассницей

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга проверяют рассказ 11-летней школьницы об одноклассниках, преподавших ей уроки полового воспитания.

Как стало известно «Фонтанке», днём 21 января в 78-й отдел полиции обратилась 30-летняя петербурженка с требованием найти и наказать юных обидчиков дочери. Девочка рассказала матери, что в спортивном зале школы к ней приставали двое ровесников. Все трое знакомы и учатся в одной из школ Центрального района. Свидание, как узнала женщина, произошло ещё 17 января.