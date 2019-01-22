Для правительства России придумали KPI. Семь вице-премьеров получат персональные оценки

Правительство России оценят по ключевым показателям эффективности (KPI) семь вице-премьеров, которые отвечают за исполнение национальных проектов. Об этом пишет 22 января «Коммерсантъ».

Идея оценки по KPI принадлежит президенту России Владимиру Путину, в жизнь ее воплощали вице-премьер Константин Чуйченко и глава министерства экономики Максим Орешкин.

По данным издания, новая система коснется семи вице-премьеров – Антона Силуанова, Максима Акимова, Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака и Виталия Мутко.

Эффективность их работы оценят по целевым показателям национальных проектов. Так, результаты работы Дмитрия Козака покажет объем инвестиций в промышленность, Максима Акимова оценят по качеству дорог и числу погибших в ДТП и так далее.

Также на помощь призовут социологов, которые будут опрашивать россиян. Возросшее желание завести ребенка станет показателем эффективной работы министра Татьяны Голиковой, а улучшение экономической ситуации добавит плюсов Антону Силуанову.

В ноябре прошлого года Максим Орешкин рассказывал, что ключевые показатели эффективности планируется установить для всех российских регионов для оценки темпов роста инвестиций.