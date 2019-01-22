Морозы в Петербурге слабеют. В городе будет около 10 градусов ниже ноля

Мороз в Петербурге станет слабее, хотя сильный ветер может добавить дискомфорта горожанам. Прогноз на 22 января приводит городское управление МЧС.

По информации синоптиков, во вторник температура воздуха поднимется с минус 18-20 градусов ночью до минус 11 градусов днем. При этом будет ветер со скоростью 5-10 м/с, который сменит направление с северо-западного на юго-западное.

На дорогах скользко. Атмосферное давление днем будет понижаться.

По предварительному прогнозу, до конца недели температура и днем, и ночью будет около 10 градусов ниже ноля.

Антициклон 21 января показал петербуржцам солнечное гало, а в ночное время позволил наблюдать кровавую луну.