После публикации «Фонтанки» склад в Морском порту изучает СК. Минеральных удобрений под рухнувшей крышей не нашли

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ отреагировало доследственной проверкой на публикацию «Фонтанки» об обрушении склада в Морском порту Петербурга. Разведка опасных химикатов и минеральных удобрений не выявила.

Как сообщили в ведомстве 22 января, крытую складскую площадку на территории порта продолжают обследовать криминалисты и следователи. Не исключено, что разгрузочно-погрузочные работы были выполнены с нарушением правил безопасности.

«Лабораторией центра обеспечения мероприятий гражданской защиты проведена радиационная химическая разведка, по результатам которой отравляющих и химически опасных веществ не обнаружено», – уточнили в транспортном СК.

Как следует из сайта госзакупок, в 2013 году склад был оборудован для перевалки минеральных удобрений. По информации «Фонтанки», вместо них следователи нашли прокатную сталь.

Происшествие произошло ранним утром 19 января на территории 2-го района Морского порта Санкт-Петербурга. Водитель погрузчика при манёвре задел несущую колонну, что вызвало обрушение. В администрации порта характер груза оставили без внимания, но заявили, что проводят внутреннее расследование. В МЧС о происшествии сообщать не стали.

Через несколько часов жители Васильевского острова начали жаловаться на нестерпимый химический запах. Источник пытались найти, составив интерактивную карту. В неё попал и 2-й район Морского порта. Оперативные службы города причину вони не прояснили.