Шансов найти выживших моряков после пожара на судах в Керченском проливе не осталось. Данные о погибших противоречивые

Спасатели потеряли надежду найти живыми моряков с горящих в Керченском проливе Чёрного моря судов «Канди» и «Маэстро». Операция к утру 22 января из спасательной сменила статус на поисковую.

Об этом сообщили в Росморречфлоте, передает РБК со ссылкой на РИА Новости. Представитель агентства добавил, что пожар на судах продолжается.

Данные о количестве погибших и пропавших без вести противоречивые. В Росморречфлоте уточнили, что из воды подняли 10 тел, а 10 человек считаются пропавшими без вести. По информации РИА Новости, при пожаре погибли 11 моряков, а девять пропали без вести. 12 человек спасены.

Торговые суда «Канди» и «Маэстро» шли по Черному морю под флагом Танзании. Один из кораблей является танкером-газовозом. Вечером 21 января на судах начался пожар. Всего на них находился 31 человек экипажа — граждане Турции и Индии.

В Росморречфлоте рассказали, что, по предварительным данным, пожар начался по время перегрузки топлива. Следственный комитет возбудил уголовное по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).