В студенческом общежитии на Ланском не спали из-за пожара

Бессонная ночь выдалась у студентов Санкт-Петербургского института культуры и искусств 22 января. В общежитии у метро «Черная речка» полыхал пожар.

В ГУ МЧС по городу сообщили, что информация о возгорании Ланское шоссе, 9, корпус 1, поступила в 01.35.

«В здании общежития на 1-м этаже выгорела комната площадью 12 кв. метров», – отметили в ведомстве.

В группе «ДТП и ЧП» «Вконтакте» учащиеся института активно комментируют случившееся. Правда, в версиях расходятся. По одним данным, «студентка уронила свечку», по другим — там «травили тараканов».