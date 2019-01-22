Япония выделит более миллиарда рублей центру хранения радиоактивных отходов в Приморье, но свои ввозить не будет

Япония перечислит 1,158 млрд руб. на создание в Приморье центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов. Свои отходы она ввозить не будет, а деньги выделит, чтобы обезопаситься от российских.

Подробности 22 января рассказал директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДальРАО) Константин Сиденко. Сообщение опубликовано на сайте приморского Законодательного собрания.

Центр строится в городе Фокино, его должны сдать в 2020 году. Деньги Япония выделяет на покупку оборудования. Соглашение не предусматривает ввоза японских радиоактивных отходов.

«Участвуя в финансировании работ по его ликвидации, Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов», — сказал Сиденко. Он добавил, что Токио финансирует обеспечение радиационной безопасности в регионе поскольку в Японии опасаются «последствий аварий подобной Фукусиме».

ДальРАО, в основном, занимается хранением отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, выгруженных из отслуживших свой срок атомных подводных лодок и других кораблей Тихоокеанского флота, а также перевозит отходы в места хранения на Урале.

«К 2000-му году было накоплено радиоактивных отходов суммарной активностью более 200 миллионов кюри, – рассказал Константин Сиденко. – Чтобы обеспечить безопасность жителей края, из Приморья в места утилизации было отправлено 43 эшелона с радиоактивными материалами. То есть почти все, что было накоплено. Поэтому сегодня в Приморье нет ни одной "активной зоны" – последний эшелон был отправлен в ноябре 2015 года. В настоящий момент работы с отслужившим свой срок ядерным топливом на предприятии не ведутся».