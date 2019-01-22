Из релиза прокуратуры Чечни исчезли 9 млрд рублей долгов за газ, которые надо простить. «Дочка» «Газпрома» не понимает, откуда они взялись

Из сообщения прокуратуры Чечни о списании безнадежных долгов за газ с населения республики исчезла сумма в 9 миллиардов рублей. В компании ​«Газпром межрегионгаз Грозный» заявили, что вовсе не понимают, откуда она взялась, поскольку в решении Заводского районного суда Грозного точная сумма не упоминалась вовсе. В компании указывают на «информационный вброс».

«В решении Заводского районного суда города Грозного эта сумма на самом деле в резолютивной части не указана вообще, даже не знаю, откуда она могла появиться. Сумму мы не озвучивали, ее никто не озвучивал. Формулировка в решении суда: обязать «Газпром межрегионгаз Грозный» применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности», — цитирует ТАСС слова заместителя генерального директора по реализации газа компании Рустама Амерханова.

Фото: Скриншот сообщения прокуратуры Чечни от 16 января

Изначально сумма появилась в официальном сообщении прокуратуры Чечни, которое было опубликовано 16 января. Сейчас сообщение отредактировано и 9 миллиардов из него исчезли. Однако старый релиз доступен в кэше и заголовок гласит «По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд рублей».

Прокуратура указывала, что требования оплатить счета вызывали « социальную напряженность» и могли повлечь «протестные выступления» граждан. «Газпром межрегионгаз Грозный» заявил, что будет обжаловать решение, однако ситуация спровоцировала цепную реакцию российских регионов. Задолженность жителей попросили списать в Башкирии, Смоленской области, Чувашии и еще ряде субъектов.