Роскомнадзор внес в реестр больше трёх тысяч новых IP-адресов для блокировки Telegram. Регулятор усовершенствовал методы борьбы, но ему это не помогает

СМИ и каналы в Telegram сообщили о новой большой порции IP-адресов, которые Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации в процессе борьбы с мессенджером. Метод в ведомстве усовершенствовали, но инновационным не сделали.

Информация о жалобах со стороны пользователей Telegram появилась в СМИ 21 января, параллельно несколько авторов в соцсетях сообщили о тысяче новых адресов, внесённых в реестр Роскомнадзором. Как объяснил RNS пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский, блокировка мессенджера не прекращалась, однако ее метод был усовершенствован. При этом он добавил, что «ничего экстраординарного регулятор не предпринимал». По его словам, этот процесс постоянно совершенствуется, IP-адреса в реестр добавляют ежедневно, вместе с тем ряд из них, напротив, оттуда исключают.

Судя по выгрузке на сайте Эшер II, которая ведётся с начала процесса блокировки мессенджера, за день 21 января в реестр «угодили» три тысячи адресов, в настоящее время Роскомнадзор считает запрещёнными 3 млн 704 тысячи сайтов. При этом Telegram продолжает работать (пусть и с перебоями) даже без применения прокси и VPN. Кроме того, после новой блокировки каждый раз появляются и новые прокси-сервера.