На горящих в Керченском проливе судах сохраняется опасность взрыва. Количество жертв пожара увеличилось до 11 человек

На двух судах, которые горят в нейтральных водах Черного моря, сохраняется угроза взрыва. Одно из них является танкером-газовозом. Об этом заявили 21 января в Новороссийском морском спасательно-координационном центре, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

В центре подчеркнули что поисково-спасательная операция продолжится, пока не найдут всех членов экипажей двух судов. Напомним, торговые суда «Канди» и «Маэстро» шли по Черному морю под флагом Танзании. Вечером 21 января на судах начался пожар. Всего на них находился 31 человек экипажа — граждане Турции и Индии. По предварительной информации, погибли 11 человек, 14 удалось спасти (ранее сообщалось о 10 жертвах).

В Росморречфлоте рассказали, что, по предварительным данным, пожар начался по время перегрузки топлива. Следственный комитет возбудил уголовное по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).