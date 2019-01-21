Внешний долг России упал до минимума за 10 лет. За год он уменьшился более чем на 60 млрд долларов

Государственный и частный внешний долг России уменьшился в 2018 году на 64,4 млрд долларов и составил $453,7 млрд. Как пишет 21 января РБК, это минимальный показатель за десять лет.

Внешний долг России включает в себя долги российских госорганов, Центрального банка, коммерческих банков, компаний и домохозяйств перед нерезидентами. Только в четвертом квартале 2018-го долг снизился на 16,5 млрд долларов.

Нынешний показатель долга — 453,7 млрд долларов — минимальный с 1 апреля 2009 года, согласно данным Центробанка. Максимальной отметки в 733 млрд долларов он достиг в 2014 году. С тех пор внешний долг России неуклонно сокращается. Причиной стали, в том числе, западные санкции, которые для многих российских компаний просто закрыли рынок иностранного капитала. Кроме того, иностранцы все меньше заинтересованы в приобретении российских ОФЗ (облигаций федерального займа).

Структура внешнего долга выглядит следующим образом: на займы федерального правительства и ЦБ приходится $56 млрд; $398 млрд — долги банков, компаний и домохозяйств. В целом 53% долга приходится на частный сектор, остальное — у государственных структур.