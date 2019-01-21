Прошлый год стал рекордным по количеству задержанных рейсов. Виноваты пассажиры и бастующие

Количество задержанных рейсов стало рекордным в 2018 году. Десять миллионов пассажиров по всему миру требовали компенсаций.

Цифры изданию «Коммерсантъ» 21 января назвали в компании AirHelp, которая занимается выплатами компенсаций при задержках и отменах рейсов. За минувший год с такими претензиями к авиаперевозчикам обратились около десяти млн пассажиров, почти 20 процентов из них граждане России. 9,3 млн соотечественников столкнулись с проблемами во время авиаперелетов, включая те, за которые выплата компенсации не полагается. Ранее в компании сообщали, что за первые полгода авиакомпании оказались должны российским путешественникам больше 10 млн евро, эта цифра выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В AirHelp сделали вывод, что права пассажиров «ещё не стали основным приоритетом» для перевозчиков. В качестве основных причин задержек в компании назвали два фактора — забастовки сотрудников авиакомпаний и возросшее количество желающих передвигаться самолётами, не все аэропорты могут обеспечить такую пропускную способность.