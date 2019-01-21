Жилищный комитет прошел по дворам. Чиновники заметили, что тротуары не убирают и сфотографировали несколько сосулек

Сотрудники Жилищного комитета проверили, как убирают внутриквартальные территории в Адмиралтейском, Красносельском и Пушкинском районах Петербурга. Как сообщили 21 января в ведомстве, объезд был организован «для оценки своевременности организации работ по устранению последствий снегопадов».

Больше всего замечаний к уборке в Красносельском районе. По трети проверенных адресов чиновники обнаружили «отсутствие обработки противогололедными материалами внутриквартальных проездов и тротуаров». Кроме того, сотрудники Жилкома нашли неубранные кровли, с которых свисают ничем не огороженные сосульки. «Результаты объездов с указанием выявленных замечаний незамедлительно были направлены в районные администрации для оперативного принятия мер», – говорится в сообщении Смольного. К нему приложены и фотографии нарушений. Которые, впрочем, впечатляют несильно — любой петербуржец может найти и более впечатляющие сугробы.

Работой по уборке дворовых территорий в городе занимаются 8209 дворников и 714 единиц техники, уточнили в Жилкоме. Кровли чистят 1515 человек, но справится им пока удалось полностью только с 30-ю крышами. 1346 почистили «частично», в сообщении Смольного не уточняется — на какую именно часть.

В Жилкоме напоминают, что с жалобами на плохую уборку дворов и несбитые сосульки на жилых домах можно обращаться на горячую линию по телефону 710-44-54.