Представители Евросоюза угрожают России новыми санкциями из-за задержания украинских моряков

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Европейский союз рассмотрит возможность введения санкций против России в связи с задержанием в Керченском проливе украинских моряков. Об этом он 21 января написал в своем Twitter.

«Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка. Если они не окажутся на свободе в ближайшее время, ЕС придется рассмотреть санкции против России. Неприемлемое поведение в Азовском море», – заявил Самуэльсен.

Напомним, 25 ноября прошлого года погранслужба ФСБ России задержала в российских территориальных водах в Черном море корабли украинских ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия.

В ходе инцидента российским пограничникам пришлось открыть огонь по судам Украины, затем взять их штурмом. В результате три украинских моряка получили ранения. Суда-нарушители вместе с украинскими моряками были задержаны ФСБ России. 27 и 28 ноября суды Керчи и Симферополя арестовали всех 24 задержанных украинцев.