Комитетам Смольного позволят уничтожать туалеты, урны и светофоры

Смольный намерен исправить законодательный пробел, который не позволял комитетам уничтожать движимое имущество. Без этого им нельзя было выделить на работы средства из бюджета.

Проект постановления правительства опубликован на сайте Смольного 21 января. Оно вносит изменения в положения о комитете по энергетике и инженерному обеспечению, комитете по благоустройству, комитете по развитию транспортной инфраструктуры и об администрациях районов. Все они наделяются полномочиями по уничтожению «движимого имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга и не переданного третьим лицам», содержанием которого занимается конкретное ведомство.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время органы исполнительной власти не наделены полномочиями по исполнению решений об уничтожении имущества Санкт-Петербурга, в отношении которого такое решение принято. Постановление позволит выделять соответствующее бюджетное финансирование. В частности, в ведении комитета по энергетике находятся водные устройства и нестационарные туалеты, у комблага — уличные часы, произведения монументального искусства, уличная мебель, навесы, беседки, ограждения и урны.

КРТИ занимается содержанием наземных пешеходных переходов, дорожных знаков, светофоров и других устройств для регулирования дорожного движения. Районы — отвечают за элементы благоустройства, которыми не занимаются муниципалитеты и комитет.

«Принятие проекта повлечет необходимость дополнительного расходования средств бюджета Санкт-Петербурга», – говорится в записке. Сколько именно средств придется выделить комитетам и районам на уничтожение имущества, пока неизвестно.