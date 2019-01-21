«Фонтанка» выяснила, кем Смольный может заменить «Метрострой» при строительстве петербургской подземки

Компании «Стройтрансгаз» (близка к Геннадию Тимченко), «Мостотрест» (контроль приписывают Аркадию Ротенбергу), «Ойкумена» и «Трансинжстрой» могут быть привлечены к строительству петербургского метро, уверяют собеседники «Фонтанки» в транспортном блоке Смольного. Одна или несколько из этих компаний должны будут заменить «Метрострой», с которым Смольный собрался разорвать все контракты, связанные с подземкой.

Как сообщил «Фонтанке» председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, первую конкурсную процедуру для поиска подрядчика, который закончит строительство трёх новых станций Фрунзенского радиуса, власти проведут через 10 дней после расторжения контракта с «Метростроем». Подробности сложившейся в петербургском метростроении ситуации и перспективы ее развития читайте в материале «Фонтанки».

В «Метрострое» уже пригрозили городским властям судом и упрекнули их в некомпетентности. В свою очередь, в Смольном заявили о критическом уровне проблем компании.