На Софьи Ковалевской жильцов на мороз выгнал шумный мусоропровод. Прислушивались к нему полицейские

Жители одной из парадных жилого дома неподалёку от метро «Гражданский проспект» в Петербурге были вынуждены провести час на морозе. Кому-то из владельцев квартир почудилось подозрительное в мусоропроводе.

Факт вызова к 4-му дому по улице Софьи Ковалевской около восьми часов вечера 21 января «Фонтанке» подтвердили в региональном управлении Росгвардии. Взрывотехники обследовали мусоропровод. Ничего, что могло бы причинить вред жильцам, там не нашли. По словам очевидцев, полиция и взрывотехники работали в пятой парадной.