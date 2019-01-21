Переговоры о транзите газа через Украину провалились. «Газпром» и «Нафтогаз» остались при своих

Трехсторонняя встреча Россия-Евросоюз-Украина, на которой обсуждали транзит газа через Украину после 2019 года, провалилась. Об этом 21 января пишут «Ведомости».

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что условием для заключения нового соглашения о транзите является его коммерческая привлекательность: «Создание таких экономических условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям — тому же «Северному потоку», «Турецкому потоку», – уточнил российский чиновник. Новак напомнил, что сейчас «Газпром» и украинский «Нафтогаз» продолжают разбирательства в суде. Российская компания подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который ранее встал на сторону Украины.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года постановил, что по сумме двух встречных исков (контракт на прямые поставки и транзит через Украину) «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов компенсации и еще 4,7 млрд долларов за транзит в 2018–2019 годах. При этом «Нафтогазу» разрешили забирать в 10 раз меньше газа, чем было законтрактовано изначально.

«Газпром» посчитал, что такое решение «асимметрично». А обсуждать новые контракты российская компания хочет только после того, как будут урегулированы все спорные вопросы. Руководство «Нафтогаза» заявило, что вердикт Стокгольмского арбитража, по их мнению, – окончательный, обсуждать его украинцы не собираются.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, на переговорах представители «Газпрома» предложили продлить действующие соглашения в редакции 2009 года. Однако это уже невозможно — как минимум, потому что изменилось украинское законодательство, уточнил Коболев.

Таким образом, ни к какому решению стороны так и не пришли, следующая подобная встреча намечена на май 2019 года. Отметим, в марте на Украине пройдут президентские выборы — российские переговорщики могут рассчитывать на изменение позиции «Нафтогаза» после смены власти.